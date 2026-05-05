Romelu Lukaku è tornato a Napoli nella giornata di ieri, una volta completata la riabilitazione in Belgio. Dopo più di un mese lontano dal club, con annesse polemiche sulla scelta di non presentarsi al Castel Volturno per recuperare dall'infortunio, oggi Big Rom si è presentato al centro sportivo azzurro per provare a ricucire il rapporto con Antonio Conte, che circa due settimane aveva espresso delusione nei confronti del suo attaccante che non lo aveva nemmeno salutato dopo un breve passaggio al 'Napoli Training Center': "Mi ha fatto molto male, mi aspettavo un saluto, un messaggio o qualcosa del genere. In situazioni come queste, l'allenatore cerca di capire tutti, ma nessuno fa davvero lo sforzo di capire l'allenatore", le parole del salentino.

Uno strappo ridimensionato da Federico Pastorello, procuratore dell'ex attaccante dell'Inter: "Conosco molto bene entrambi, vivono il calcio con grande passione. Quindi probabilmente non era il momento giusto per incontrarsi (due settimane fa, ndr). Lo faranno oggi. Lukaku è tornato a Napoli, come previsto. Ora che è in forma, si riunirà alla squadra. Dopodiché mister Conte deciderà cosa fare con Lukaku", ha detto a DAZN Belgio..