Probabilmente è ancora presto per cantare vittoria, ma le notizie che arrivano da Appiano Gentile stamattina sono confortanti dopo l'enorme preoccupazione montata ieri. Marcus Thuram, che ieri si è dovuto fermare in allenamento a causa di un problema muscolare valutato inizialmente come un affaticamento, per poi essere interpretato come una contrattura. Nulla che comunque invitava all'ottimismo e rinviava tutto agli esami di oggi per capire un po' come affrontare il discorso.

Ebbene, stamattina, come fa sapere Sky, Thuram è regolarmente in campo con i compagni per la seduta della vigilia di Coppa Italia. Bisognerà ovviamente capire che tipo di lavoro svolgerà, se in toto con il gruppo oppure ibrido, in parte personalizzato. Ma intanto dopo l'allarme di ieri ipotizzare che l'attaccante francese sia disponibile domani sera all'Olimpico contro la Lazio per la finale di Coppa Italia Frecciarossa non sarebbe utopico. Si attendono ovviamente aggiornamenti in tal senso.