Ad accompagnare la Coppa Italia nel suo viaggio in treno fino a Roma Termini c’era anche Cristian Panucci. Che all’arrivo nella Capitale ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset della partita di domani: “La favorita? È vero che l’ultimo turno ci ha detto che l’Inter sta bene, sicuramente è più forte della Lazio. Ma in una partita secca tutto può succedere, il calcio ci insegna che nelle finali molte volte chi non è favorito dà sempre qualcosa in più. Questa è la bellezza del calcio, poi se devo mettere un euro lo metto sull’Inter. Sarà una bella partita, ne sono convinto”.
Giocatore chiave per Lazio e Inter?
“L’Inter ne ha tanti, ma la presenza di Lautaro Martinez per tutta la squadra è un messaggio sempre bello; sembra che la squadra si gasi quando c’è lui. Penso che la Lazio sia più squadra, poi adoro Mattia Zaccagni perché fa uno-contro-uno, rompe le partite, è il capitano e può fare la differenza in partite secche”.
Come vedi la sfida tra Chivu e Sarri?
“Io ricordo nella nostra rete di aver detto a inizio stagione che allenare l’Inter fosse più facile da allenare per un grande giocatore rispetto ad una piccola. Cristian è stato bravo, ha dimostrato che essere stato a quei livelli lo ha portato a gestire delle situazioni. Ha protato il gruppo dalla sua parte, la società lo ha aiutato e ha fatto grandi cose, gli vanno fatti i complimenti. Dall’altra parte c’è un maestro che ha vissuto una situazione complicata ma l’ha portata avanti arrivando in finale. Ha fatto un grandissimo lavoro, la Coppa potrebbe essere la ciliegina per Sarri perché ha tenuto duro alla grande”.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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