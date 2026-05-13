"Prendiamo atto della decisione del Prefetto ma non la condividiamo", ha detto Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A che ha dato un ulteriore aggiornamento in merito alla questione orari della 37esima giornata. "Abbiamo fatto una proposta al Ministero degli Interni, per trovare una soluzione che è quella di dare la nostra disponibilità ad anticipare alle 12 l'inizio di tutte e 5 le partite. Ci auguriamo di ricevere una risposta a questa nostra proposta entro sera. Se non dovessimo avere una risposta entro sera dovremmo comunque presentare ricorso al TAR" ha concluso.