La sfida tra Lazio e Inter rievoca tante partite del passato che hanno fatto storia. Le sottolinea oggi il Corriere dello Sport, che parte dal 5 maggio 2002 e dalle lacrime di Ronaldo per lo Scudetto sfumato all'ultima giornata fino all'incrocio del campionato scorso finito 2-2 con una doppietta di Pedro.

Ma Lazio-Inter è stata anche una gara che ha dato delle gioie ai nerazzurri. Il sorpasso in zona Champions del 2018 con il gol di Vecino nel 2018, che riportò i nerazzurri nella competizione sei anni dopo l'ultima volta, lo striscione "Oh nooo..." dei tifosi biancocelesti nel 2010 per non favorire la Roma in caso di vittoria proprio sull'Inter. E' stata anche una finale di Supercoppa Italiana nel 2009, sempre in epoca mouriniana, vinta dai biancocelesti agli albori della stagione del Triplete interista.

Quella è stata anche l'ultima annata in cui l'Inter ha vinto Scudetto e Coppa Italia insieme (aggiungendo la Champions) ma Chivu insegue lo stesso traguardo nella condizione di debuttante, consacrazione ulteriore di un primo anno in nerazzurro già di enorme impatto. Il Corsport, in ogni caso, sottolinea come l'unicità della finale stia anche nel non esserci domani per la Lazio, in piena contestazione dei tifosi, che proseguirà anche nel derby della prossima giornata di campionato. Dalla parte opposta l'Inter ha invece futuro eccome. Ha vinto tanto, ha fame e non dimentica quanto accaduto a San Siro un anno fa nella corsa scudetto.