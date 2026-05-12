Intercettato dai cronisti presenti a margine del Charity Gala Dinner della Lega Serie A, Marco Materazzi manda un consiglio ad Alessandro Bastoni in merito al proprio futuro: "Cosa gli direi? Di rimanere all'Inter, perché sappiamo quanto sia interista. È stato un anno un po' particolare e tribolato ma il suo valore non si discute. Poi è lui che deve fare certe scelte che a me stimolerebbero, però conoscendo il suo carattere magari anche a lui".

Ma chi ha sorpreso di più tra le due finalste? "Più sorprendente la finale della Lazio. Non me ne voglia Cristian Chivu, ma l'Inter obiettivamente da diversi anni è qualitativamente la squadra più forte al di là della sconfitta in Coppa. È arrivato un tecnico che ha cercato di rivitalizzare un gruppo già forte e ha dimostrato di essere più forte delle altre vincendo con tantissimi punti di vantaggio".