Anche un'altra legend della Serie A come Alessandro Del Piero ha espresso il suo parere sulla finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter ai microfoni di Radio TV Serie A: "Non c’entra niente con il campionato, ha delle motivazioni diverse. È una finale e c’è un trofeo in palio. Ci sarà una tensione diversa, ti giochi tutto in novanta minuti. Vedremo, sono due squadre molto diverse. Sarà molto interessante vederle giocare".

Del Piero si è soffermato anche sulle guide tecniche di Lazio ed Inter: "Maurizio Sarri e Cristian Chivu partono da due posizioni opposte, a livello di squadra e di società. L’Inter arriva da tanti successi, la Lazio ha avuto delle situazioni particolari da gestire. Ma hanno fatto molto bene entrambi gli allenatori: Sarri ha ottenuto una finale con un’identità precisa nonostante tutte le difficoltà".