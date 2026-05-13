Sabato, ad Amburgo, il Wolfsburg giocherà una specie di playout contro l'FC St. Pauli decisivo per restare in Bundesliga. Una delle tante sfide da dentro o fuori giocate in carriera da Christian Eriksen, centrocampista dei Lupi, che ne ha parlato così a Kicker: "Ho perso la finale di Europa League con l'Inter nel 2020, a Colonia contro il Siviglia - il ricordo dell'ex nerazzurro -. In Premier League, quando vestivo la maglia del Tottenham, ho disputato alcune 'finali' per la qualificazione alla Champions League. E poi c'è stata quella partita importantissima in Olanda nel 2011 con l'Ajax contro il Twente. È qualcosa di simile ora. All'epoca vincemmo".

Per salvare il Wolfsburg, il club ha scelto Dieter Hecking, nome non nuovo da quelle parti, ma che Eriksen non conosceva: "Ha lavorato con Andreas Christensen e Jannik Vestergaard al Gladbach, quindi ho parlato con loro per saperne di più. Ho scritto anche a Ivan Perisic perché conosceva Dieter Hecking avendo giocato per lui ai tempi del Wolfsburg, quando hanno vinto alcuni titoli. Quindi avevo già qualche informazione in anticipo.Tutti e tre mi hanno detto che è una brava persona. Che ha un piano chiaro, che il suo arrivo sarebbe stato un bene per la squadra grazie alla sua esperienza. Ed è esattamente quello che stiamo vedendo ora".