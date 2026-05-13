La finale di Coppa Italia di stasera non assomiglierà a Lazio-Inter vista in campionato sabato scorso, secondo Marco Materazzi: "Sarà diversa perché è una partita secca, però penso che il messaggio che ha dato l'Inter sabato scorso sia stato da grande squadra, una squadra che vuole aggredire subito la partita - le parole di Matrix a Radio Tv Serie A -. Non sarà facile perché poi anche la Lazio ha le sue armi, le sue frecce: ha giocatori di qualità davanti che possono fare male. In ogni caso, è da diversi anni che dico che l'Inter qualitativamente è la squadra da battere, e penso che lo sarà anche questa sera".

C'erano tanti scettici su Chivu. Pochi lo conoscono come Materazzi, te lo aspettavi allenatore?

"Penso sia stato scelto non tanto per le 13 partite che ha fatto in serie A con il Parma, quanto per quello che ha fatto da quando ha incominciato a fare l'allenatore, e l'ha fatto fortunatamente nell'Inter (il riferimento è alla sua esperienza nel vivaio nerazzurro, ndr). Lì ha fatto crescere tanti ragazzi, compreso Pio Esposito che è arrivato in prima squadra anche grazie alla fiducia che l'allenatore gli ha fatto sentire".