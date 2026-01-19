Samuele Longo, attaccante classe 1992 cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di AS. Attualmente è svinclato e si allena ad Alicante con la squadra del sindacato dei calciatori spagnoli.

"Fino a fine settembre ero tranquillo, speravo di trovare squadra - le sue parole -. Ottobre è stato il mese più duro, la prima volta che mi sono trovato così. Ma ho approfittato del tempo con la famiglia, ho viaggiato e mi sono mantenuto in forma. La nascita di mia figlia a maggio mi ha aiutato molto a restare sereno".

"Non rimprovero nulla del mio percorso - racconta -. Quando sei giovane, le cessioni aiutano, ma dopo una certa età conviene cercare stabilità e giocare con continuità. Sarebbe meglio essere di proprietà e potersi guadagnare il posto sul campo".