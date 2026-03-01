Questa estate, André Onana, portiere camerunese di 29 anni, è passato in prestito al Trabzonspor dal Manchester United. Durante la sua esperienza in Turchia, Onana ha disputato 20 partite in tutte le competizioni, subendo 30 gol e mantenendo la porta inviolata in 4 occasioni, con prestazioni altalenanti.

Secondo quanto riportato mercoledì da The Guardian, il portiere non vede il suo futuro in Turchia e sarebbe deciso a fare ritorno a Old Trafford al termine del prestito, cercando un ruolo più importante nella rosa guidata da Erik ten Hag, dove aveva già avuto esperienza prima della cessione.

Nelle scorse settimane si era anche parlato di un possibile ritorno in Italia, con l’Inter interessata a ingaggiarlo come potenziale successore di Yann Sommer, ma al momento l’ipotesi sembra essere stata accantonata a favore di un rientro in Premier League, considerato anche che l'Inter sembra decisa a virare su un profilo italiano come Guglielmo Vicario.

Onana ha vissuto una stagione di adattamento nella Süper Lig, affrontando le difficoltà del ritmo di gioco e la pressione di giocare in un club europeo importante. Ora punta a consolidarsi nel Manchester United, dove potrebbe giocarsi il posto da titolare e ritrovare continuità ad alto livello.