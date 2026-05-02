Prosegue l’indagine della Procura di Milano sul mondo arbitrale, che al momento coinvolge esclusivamente esponenti della categoria e non tesserati dei club.

Come riportato da Sky Sport, nei prossimi giorni sono attese le audizioni di altri due arbitri indagati, dopo che gli inquirenti hanno già ascoltato l’ex supervisore VAR Andrea Gervasoni. Non si è invece presentato davanti ai magistrati l’ex designatore Gianluca Rocchi.

Il nodo centrale dell’inchiesta resta quello delle presunte “designazioni pilotate” e delle intercettazioni al vaglio degli investigatori. In particolare, secondo quanto riportato da alcune ricostruzioni giornalistiche, sarebbero oggetto di approfondimento alcune conversazioni in cui si farebbe riferimento a presunti arbitri “più o meno graditi” in relazione all’Inter.

In tali dialoghi verrebbe citato anche Giorgio Schenone, addetto agli arbitri del club nerazzurro, anche se al momento né lui né altri tesserati della società risultano iscritti nel registro degli indagati.

Gli inquirenti stanno cercando di chiarire i contorni della vicenda e verificare l’eventuale esistenza di un sistema organizzato di condizionamento delle designazioni arbitrali.