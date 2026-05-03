Due anni fa, dalla sua voce partì quell'urlo ricco di passione, quell'annuncio storico che cominciava così: 'Sono le 22.43 del 22 aprile 2024...', che divenne lo slogan universale della conquista del ventesimo Scudetto da parte dell'Inter. Questa sera, può toccare ancora a Francesco Repice dare dai microfoni di RAI Radio Uno l'annuncio del tricolore numero 21 che va ad abbellire le bacheche nerazzurre, visto che sarà lui a commentare la sfida tra Inter e Parma. Altro racconto importante per colui che è diventato la voce più amata dal tifo interista e non solo, grazie alle sue radiocronache appassionanti e capaci di trasmettere perfettamente l'emozione dei momenti della partita.

Intanto, dal proprio profilo Facebook, Repice dà appuntamento a tutti per le 20.45 di questa sera: "Il tempio del calcio si accende per una notte che potrebbe restare scolpita nella pietra: l'Inter affronta il Parma in un Meazza che freme d'attesa. Il traguardo è lì, nitido, a un solo punto di distanza; una vittoria o un pareggio per consegnare definitivamente questo campionato alla storia nerazzurra. Non vedo l'ora di raccontarvi questa cavalcata verso il sogno, dove ogni azione può trasformarsi in leggenda e ogni secondo pesa come un macigno. Sarà un racconto di sudore, ambizione e di quella gloria che solo chi ha lottato duramente può finalmente abbracciare. Vi aspetto su Rai Radio 1 per farvi sentire il battito del campo e l'anima di questa sfida. La mia voce, il vostro racconto, la nostra immensa passione. Non potete mancare!".