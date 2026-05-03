All'Inter di Cristian Chivu manca soltanto un punto per laurearsi campione d'Italia. Un match point che i tifosi sperano la squadra non sbagli così da dare il via ai festeggiamenti per il 21esimo scudetto della storia. Intanto sono in migliaia quelli che si sono mobilitati da tempo per partecipare all'appuntamento  e il Meazza va non a caso verso il sold out.

Secondo quanto reso noto dalla Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna "restano poche decine di biglietti per il settore tradizionalmente riservato agli ospiti ma andranno esauriti in giornata". Secondo le stime il totale spettatori presenti a San Siro dovrebbe superare la quota dei 75.000 partecipanti per un incasso che si aggirerà intorno ai 5 milioni, compresa la quota abbonati. Sugli spalti è inoltre prevista una scenografia celebrativa.

Sezione: Rassegna / Data: Dom 03 maggio 2026 alle 11:00
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi