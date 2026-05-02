Notizia triste con la quale cominciare la giornata: si è spento,all'età di 59 anni, il campione automobilistico e atleta paralimpico, Alex Zanardi. Dopo una malattia che lo aveva messo per l'ennesima volta a dura prova. Una prova di fronte alla quale l'uomo che non s'arrende mai si è dovuto piegare, salutando silenziosamente il mondo in una data, già segnata dalla scomparsa di un altro pilota automobilistico, ovvero Ayrton Senna. In occasione della scomparsa di Zanardi, avvenuta ieri sera e resa nota questa mattina dalla famiglia, l'Inter si unisce al cordoglio e ricorda l'atleta attraverso i canali ufficiali.

"FC Internazionale Milano si unisce al cordoglio del mondo dello sport per la sua scomparsa di Alex Zanardi, campione automobilistico e paralimpico, e si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore" si legge nel post pubblicato dal club nerazzurro su X.