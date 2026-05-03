Igli Tare non conferma né smentisce il gradimento del Milan nei confronti di Ismael Koné, centrocampista del Sassuolo e della Nazionale canadese, che nella sua prima stagione in Italia finora ha totalizzato 32 presenze, tra campionato e Coppa Italia, mettendo a referto sei gol. "Sicuramente ha fatto un ottimo campionato col Sassuolo, come tutta la squadra di Grosso - ha detto il direttore sportivo rossonero a DAZN -. E' un giocatore che conosce anche i livelli alti, in Francia ha giocato in squadre importanti. Potrebbe essere un nome di mercato per il Sassuolo".

Le dichiarazioni del dirigente albanese arrivano dopo quelle di smentita dell'ad neroverde, Giovanni Carnevali, sempre a DAZN: "Non ho parlato assolutamente né con il Milan e né con l'Inter di Koné - ha detto -. E' vero che abbiamo qualche richiesta da altri club, soprattutto all'estero. Koné è un giocatore internazionale, di grande valore, che sta dimostrando le sue capacità. Poi può anche starci che possa nascere un derby di mercato milanese, l'importante è pensare di trovare la soluzione migliore per lui e, allo stesso tempo, per noi".