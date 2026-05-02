Successo di prestigio per l’Inter Femminile, che batte il Milan Femminile nel derby e consolida il secondo posto in classifica. Al termine della gara, il tecnico Gianpiero Piovani ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni di Inter TV.

“È una doppia soddisfazione: vincere un derby è sempre qualcosa di speciale, ma aver raggiunto anche il secondo posto rende tutto ancora più bello. Faccio i complimenti alle ragazze, perché abbiamo centrato un traguardo importantissimo nonostante le tante difficoltà incontrate durante la stagione”, ha spiegato l’allenatore nerazzurro.

Piovani ha sottolineato la forza del gruppo: “Ci siamo compattate nei momenti complicati, abbiamo fatto quadrato. Questo risultato è qualcosa di grande, non è solo una ciliegina ma una torta importante”.

Il secondo posto, conquistato per il secondo anno consecutivo, certifica la crescita del progetto: “C’è sempre un po’ di rammarico perché si può fare di più, ma bisogna considerare le condizioni e i tanti infortuni. In questi due anni abbiamo fatto qualcosa di straordinario, conquistando due qualificazioni in Champions League”.

Infine, uno sguardo alle ultime gare contro Juventus Women e Como Women: “Dobbiamo continuare a onorare il campionato. Daremo spazio anche a chi ha giocato meno, ma l’obiettivo resta chiudere al meglio una stagione che è già storica”.