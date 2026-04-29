Fermo ormai da due anni e mezzo, ovvero dalla fugace esperienza 2.0 sulla panchina del Napoli conclusa con l'esonero, Walter Mazzarri sarebbe pronto a rimettersi in gioco in Grecia. Stando a quanto riporta sport24.gr, infatti, il tecnico toscano sarebbe vicino ad accordarsi con l'Iraklis, squadra che dopo nove anni di purgatorio nella seconda serie ha ottenuto la promozione nella Stoiximan Super League. L'ex tecnico dell'Inter è arrivato a Salonicco mercoledì pomeriggio, un ulteriore indizio sul fatto che le parti sono vicine a un'intesa.

"Il palmarès del tecnico sessantaquattrenne è particolarmente ricco, avendo allenato squadre come Inter, Sampdoria, Watford, Torino e Cagliari, tra le altre - si legge sul portale del sito greco -. Ha totalizzato il maggior numero di partite in carriera sulla panchina del Napoli, nel suo primo mandato, con 182 incontri da ottobre 2009 a maggio 2013, periodo in cui ha anche registrato la migliore media punti a partita della sua carriera, con 1,74".