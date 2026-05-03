Con l'arrivo di aprile, nel momento cruciale della stagione dell'Inter, Marcus Thuram è letteralmente rinato mettendo a segno cinque gol oltre ad aver sfornato due assist nelle quattro gare che hanno avvicinato i nerazzurri allo scudetto. Numeri che gli sono valsi la candidatura a miglior giocatore del mese scorso della Serie A, al pari di Elphege (Parma), Esposito (Cagliari), Krstovic (Atalanta), Malen (Roma) e Taylor (Lazio).

Allargando l'orizzonte, l'attaccante francese è il giocatore che ha preso parte a più gol nei cinque maggiori campionati europei, in 322 minuti di gioco. Un momento magico che non si esaurirà neanche a maggio, secondo Gianpaolo Pazzini che ha eletto Tikus come probabile MVP di Inter-Parma, il match che può regalare il 21esimo tricolore ai nerazzurri: "Thuram può essere l'uomo decisivo, visto il momento che sta attraversando", ha detto il Pazzo a Sportmediaset.