I tifosi dell'Inter non vedono l'ora che arrivi il momento di festeggiare. Sono tutti pronti a Milano per riversarsi in strada a celebrare il ventunesimo tricolore, auspicando che al fischio finale di Kevin Bonacina il risultato sia quello giusto per dare via libera alle celebrazioni invadendo la città. Il fulcro della festa, manco a dirlo, sarà Piazza Duomo: due anni fa, dopo la vittoria nel derby contro il Milan del 22 aprile che sancì la conquista della seconda stella, gli ultras si ritrovarono in largo Cairoli per poi partire in corteo verso la Cattedrale e unirsi ai tantissimi altri che spontaneamente si erano già diretti in metrò o con mezzi propri nel cuore di Milano per dipingerlo idealmente di nerazzurro. La situazione potrebbe ripetersi anche stasera.

Il quotidiano Il Giorno dà notizia del rafforzamento dei servizi delle forze dell’ordine, facendo leva sui reparti che già abitualmente presidiano sia l’area che ruota attorno alla Madonnina sia l’asse che porta al Castello Sforzesco. Sotto sorveglianza pure le arterie che portano verso il centro, a cominciare da corso Buenos Aires, nonché quelle che collegano lo stadio alla zona che potrebbe diventare il centro di gravità permanente della festa improvvisata. Aspettando poi la giornata del 17 maggio, quando, dopo la partita contro il Verona, avrà luogo la parata col pullman scoperto per le vie del capoluogo lombardo. Dove è prevedibile la presenza di un oceano di folla, anche se il percorso deve ancora essere definito.