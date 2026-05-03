Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, smentisce le voci di mercato circolate nelle ultime settimane, secondo cui Inter e Milan sarebbero fortemente interessate a Ismaël Konél centrocampista della nazionale canadese legato ai neroverdi da un contratto che ha durata fino al 30 giugno 2030: "Non ho parlato assolutamente né con il Milan e né con l'Inter di Koné - ha detto il dirigente a DAZN -. E' vero che abbiamo qualche richiesta da altri club, soprattutto all'estero. Koné è un giocatore internazionale, di grande valore, che sta dimostrando le sue capacità. Poi può anche starci che possa nascere un derby di mercato milanese, l'importante è pensare di trovare la soluzione migliore per lui e, allo stesso tempo, per noi".

Secondo alcune indiscrezioni giornalistiche, il nome di Koné sarebbe finito sulla lista de profili seguiti da Inter e Milan, e potrebbe diventare un obiettivo concreto nel caso in cui sfumassero altre situazioni prioritarie.