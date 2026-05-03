Il direttore sportivo Fabio Lupo, che ha diretto l'area tecnica di diversi club tra cui Torino, Sampdoria e Palermo, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TMW.

Oggi, probabilmente, la giornata di campionato consegnerà lo Scudetto all'Inter. Più i meriti dei nerazzurri o i demeriti delle avversarie?

“Farei un plauso a Chivu e al suo staff, bravi a ridare motivazione ad un gruppo che tanti pensavano fosse alla fine di un ciclo. L’Inter ha fatto un grandissimo campionato. Forse un pizzico di delusione sta nel Napoli che è venuto meno a qualche aspettativa in più. L’obiettivo del Milan era stare nelle prime quattro. Merito all’Inter”.