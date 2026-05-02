L'Inter è a soli tre punti dalla conquista del 21esimo scudetto. In attesa di sapere quali saranno gli esiti di Como-Napoli (oggi alle 18) e Sassuolo-Milan (domani alle 15), i nerazzurri si concentrano sull'appuntamento di San Siro contro il Parma consapevoli che il destino è nelle loro mani: con una vittoria sarà tricolore, a prescindere dai risultati delle rivali. Per l'appuntamento potrebbe esserci il grande ritorno dall'inizio di Lautaro Martinez, riferisce Sky Sport.

Il Toro, tornato ai box per un problema al polpaccio - dopo il rientro dall'infortunio (con doppietta) contro la Roma -, ha recuperato e dovrebbe partire da titolare nella coppia d'attacco completata da Marcus Thuram, trascinatore dell'ultimo periodo. Le assenze importanti saranno quelle di Hakan Calhanoglu e Luis Henrique, ma per il resto la formazione è praticamente fatta, con il solo dubbio che riguarda il ruolo di mezzala sinistra: Petar Sucic e Henrikh Mkhitaryan si giocano il posto, con l'armeno leggermente in vantaggio sul croato secondo le informazioni raccolte dall'emittente satellitare. In difesa tornerà dal 1' Alessandro Bastoni.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; L.Martinez, Thuram

