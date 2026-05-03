Tra l'Inter e la festa manca soltanto un punto. Punto che va agguantato stasera contro il Parma di Carlos Cuesta, l'ex squadra di Cristian Chivu, squadra della città natale di Marcus Thuram. Le chiavi dell'attacco sono in mano al francese, nel momento migliore della stagione. Il Tikus verrà affiancato da Pio Esposito e toccherà al giovane nerazzurro assistere un ispiratissimo Tikus che non solo gode di splendida forma ma, come ricorda Tuttosport, gode di ottimo feeling con la squadra emiliana.

Marcus vede Parma e si infiamma e sarà il richiamo delle origini, sarà un derby personale del cuore, "Thuram junior ha sempre onorato" l'incontro "entrando nel tabellino alla voce marcatori. Nei tre precedenti dopo il ritorno del Parma in Serie A, ha infatti regolarmente fatto gol: con Inzaghi allenatore nel 3-1 a San Siro di un campionato fa e quindi nel match di ritorno, chiuso 2-2, quando sulla panchina gialloblù c’era proprio Chivu. A completare il tris la rete segnata all’ottavo minuto di recupero (!) nella gara di andata, vinta 2-0 dai nerazzurri" ricorda il quotidiano torinese che dopo un breve recap della stagione in chiaroscuro ma dal finale più che esaltante dell'ex 'Gladbadch, appunta: "Dovesse proseguire il filotto stasera contro il Parma, il gol entrerebbe nel libro d’oro del club perché consegnerebbe il 21esimo scudetto all’Inter davanti a un San Siro tutto nerazzurro. L’ultimo a riuscirci, dopo il botta e risposta firmato da Careca e dall’autorete di Fusi, fu Lothar Matthäus su punizione in quel caldo giorno di maggio del 1989: solo a ricordarlo".