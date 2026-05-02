Dopo la brutta sconfitta interna contro il Bologna, che rischia di pesare come un macigno sulle velleità di playoff dell'Inter Under 20 a due giornate dalla fine della regular season, il tecnico nerazzurro Benito Carbone ha parlato coi cronisti presenti al Konami Youth Development Centre per esprimere il rammarico per questo match che i suoi ragazzi hanno pregiudicato con due errori sanguinosi che sono costati le reti che hanno fatto la differenza. Queste le sue parole raccolte dall'inviato di FcInterNews.it:

Dà più fastidio il risultato o la prestazione troppo sottotono?

"Probabilmente i due errori che abbiamo fatto ci hanno completamente tagliato le gambe. Abbiamo sbagliato completamente atteggiamento, non abbiamo avuto la forza di reagire. La prestazione è stata negativa, sicuramente ci ha portato al risultato finale meritatissimo perché non abbiamo fatto nulla per ribaltare o riprendere la partita come è successo tante volte. Nessuno dei miei ragazzi è entrato in campo per subire una sconfitta così limpida a livello morale. Io ho cercato di motivarli per questa gara il meglio possibile per tutta la settimana, ma prendere due gol su errori individuali non rende facile riprendere la gara. Lo abbiamo fatto quando era troppo tardi. Deve essere una lezione per tutti quanti, me compreso: in queste partite l'atteggiamento fa la differenza e questo non è stato l'atteggiamento migliore che abbiamo avuto nelle partie fatte quest'anno. L'importante è che in una situazione del genere ci crediamo: ce lo impone il fatto di essere una società l'Inter, dobbiamo lottare e crederci fino alla fine in questi playoff che per noi sono importanti. Io ci credo tantissimo, il mio staff ci crede tantissimo e i miei ragazzi devono crederci assolutamente perché non concedo a nessuno di non farlo. Dobbiamo ripartire forte dalla partita di venerdì, vincere le ultime due e poi vediamo cosa succede".

FcIN - Cosa hanno avuto Garonetti e Taho?

"Garonetti credo abbia avuto l'ennesimo infortunio nello stesso punto delle altre due volte, che ci ha costretti a un cambio forzato. Taho sull'errore che ci è costato il 2-0 ha preso una botta in testa, vedeva tutto nero e abbiamo preferito cambiarlo. Cambiare due giocatori in modo forzato con tutte le difficoltà avute non ci ha aiutato. Ma dobbiamo tenere la testa alta, dobbiamo avere la forza di reagire e avere l'atteggiamento giusto per affrontare queste due partite nel modo giusto. Non resta altro che crederci fino alla fine, assolutamente".