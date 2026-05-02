La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i tagliandi per la gara di Serie A Enilive in casa contro l`Inter, in programma sabato 9 maggio alle ore 18:00.

PRELAZIONE PER GLI ABBONAMENTI AQUILOTTO E VENDITA LIBERA SUI POSTI DISPONIBILI

Come comunicato in campagna abbonamenti, i ragazzi in possesso dell`abbonamento Aquilotto under 14 di tutto lo stadio, non hanno diritto a questa gara; avranno la possibilità di confermare il proprio posto acquistando un biglietto al costo di 10 € nel seguente periodo:

dalle ore 10:00 di giovedi 30 aprile, fino alle ore 23:59 di lunedi 4 maggio.

Punti vendita:

ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

Punti vendita Vivaticket

Per accedere alla prelazione, sarà necessario inserire on-line nella sezione coupon o presentare uno dei seguenti codici presenti sulle card S.S. Lazio:

- ABBONAMENTO CON LA MILLENOVECENTO - CODICE 032...

- ABBONAMENTO CON LA EAGLE - CODICE EAG...

I posti non confermati verranno messi in vendita libera per tutti dalle ore 10:00 di martedi 5 maggio.

VENDITA LIBERA (incluso il settore Ospiti):

Dalle ore 10:00 di martedi 5 maggio.

Punti Vendita:

ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

Punti vendita Vivaticket

Le due tariffe agevolate, Invalidi al 100% e Disabili in carrozzella, entrambi con accompagnatori, si potranno acquistare solo presso i negozi Lazio Style 1900 Official Store.

Sezione: Il resto della A / Data: Sab 02 maggio 2026 alle 21:00
Autore: Ludovica Ferrante
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