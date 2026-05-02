L'Inter Women conquista tre punti importantissimi e lo fa nel derby contro il Milan. Decide una rete, verso la conclusione del primo tempo, targata Bugeja. Una prova coriacea delle nerazzurre, che sono riuscite a portare a termine l'esiguo vantaggio. Non è stato comunque facile, considerando le pressioni delle rossonere, decise a ribaltare il risultato, senza successo.

Nel finale espulsa Milinkovic e dopo 6 minuti di recupero è arrivato il sospiro finale con l'esultanza dell'Inter. Sfortunatamente non cambia nulla in classifica, considerando che la Roma ha vinto e dunque mantiene sei punti sull'Inter, chiudendo aritmeticamente i giochi per lo Scudetto. Roma, dunque, campione d'Italia.