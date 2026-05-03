È delle scorse ore l'aggiornamento che riguarda Manuel Akanji, difensore svizzero che l'Inter riscatterà dal Manchester City. "Per un nazionale svizzero che rimane (LEGGI QUI), c’è un ex nazionale svizzero che saluta per fine contratto", si legge sulla Gazzetta dello Sport che fa il punto della situazione in merito al futuro di Yann Sommer.

L'ex Bayern è già stato informato della volontà del club di chiudere il rapporto dopo tre anni di alti e bassi. "Chivu, che lo ha difeso anche nei momenti più critici della sua stagione, gli consentirà di giocare qualche partita da qui alla fine per ricevere l’omaggio dei tifosi di San Siro, sempre molto gentili nei confronti del portiere". Per la finale di Coppa Italia però ci sarà Pepo Martinez difendere i pali della Beneamata. Toccherà all'ex Genoa, titolare di cattedra dell’intera competizione e grande protagonista della semifinale di ritorno contro il Como, che "dopo due stagioni da riserva, si sta giocando il futuro nell’Inter in questo finale di annata".