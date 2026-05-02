Brutto sabato pomeriggio per l'Inter U20, che perde in casa con il Bologna 1-2. Decisamente sotto tono i nerazzurri, che hanno creato pochissimo. Al 2' grande occasione per El Mahboubi, che sbaglia a tu per tu con Happonen. Poi due errori individuali complicano le cose. Marello lancia Toroc per lo 0-1 al 16', con un brutto passaggio in orizzontale. Al 30' Taho, in costruzione dal basso, orienta dalla parte sbagliata lo stop e Castaldo spinge in porta per lo 0-2. L'Inter non reagisce fino all'84', con anche il Bologna che in realtà non riesce mai a rendersi pericoloso in avanti. A 6 minuti dalla fine però Zanchetta trova la porta con un tiro dal limite non irresistibile: pasticcio di Happonen e 1-2. Non basta per riprenderla nel finale, vince il Bologna. La classifica ora si complica. Il Bologna va a 58, quinto, l'Inter resta a 54, settima e momentaneamente fuori dai playoff. Quasi decisiva la partita di domani dell'Atalanta, impegnata con la Fiorentina. I bergamaschi hanno 55 punti e occupano l'ultima posizione valida per accedere alla fase finale del campionato, la sesta. Vincendo andrebbero a +4 sull'Inter con due giornate rimanenti. La squadra di Carbone non è più, quindi, padrona del proprio destino.
IL TABELLINO
INTER-BOLOGNA 1-2
Marcatori: Toroc (16'), Castaldo (30'), Zanchetta (84')
INTER (4-3-3): Taho (dal 46' Farronato); Della Mora, Garonetti (dall'8' Bovio) , Mayé, Marello; Cerpelletti, Zanchetta, Venturini (dal 46' Mancuso) Zouin, Mosconi (dal 64' Kukulis), El Mahboubi (dal 74' Pinotti).
A disposizione: Zarate, Putsen, Nenna, Williamson, Carrara, Jakirovic.
Allenatore: Benito Carbone
Ammoniti: Marello (73'), Della Mora (90'+2)
BOLOGNA (4-3-3): Happonen; Nesi, Tomasevic, Francioli, Papazov; Toroc (dal 74' Lo Monaco), Nordvall (dal 68' Libra), Lai; Saputo (dal 68' Jaku), Negri (dall'81' Anastasio), Castaldo (dal 74' Ravaglioli).
A disposizione: Grudi, Briguglio, Tupec, Alvarez Castillo, Pantaleoni, Rossitto.
Allenatore: Stefano Morrone.
Ammonito: Toroc (33')
Arbitro: Pacella (sez. di Roma 2)
Assistenti: Galluzzo, Mazza.
RIVIVI IL LIVE
17.00 - Finisce qui: Bologna batte Inter 1-2, brutto colpo in ottica playoff per i nerazzurri.
90'+4 - Vicino all'1-3 Lai: blocca Farronato sul colpo di testa del capitano ospite, ben servito da Lo Monaco.
90'+2 - Ammonito Della Mora, fallo su Papazov.
90' - Quattro di recupero.
IL GOL - Palla respinta dalla difesa, Zanchetta addomestica e calcia con il sinistro centrale dal limite. Happonen interviene malissimo, devia contro il palo e la palla entra in rete.
84' - GOOOOLLLLL DELL'INTER! ZANCHETTA ACCORCIA! Mancino vincente dal limite!
81' - Fuori Negri, dentro Anastasio: ultimo cambio per il Bologna.
74' - Cambi per il Bologna. Fuori Toroc e Castaldo per Lo Monaco e Ravaglioli. Cambia anche Carbone, ultima sostituzione: fuori El Mahboubi per Pinotti.
73' - Ammonito Marello dopo qualche secondo di tensione con un avversario.
68' - Doppio cambio Bologna. Fuori Nordvall per Libra, fuori Saputo per Jaku.
66' - Due chance per il Bologna. Prima Toroc ci riprova dopo la palla persa di Della Mora, Farronato respinge. Poi Saputo cerca lo slalom, bravo Mayé a chiudere al momento del tiro.
64' - Cambio nell'Inter. Esce Mosconi, entra Kukulis.
57' - Tiro da fuori di Mancuso che si abbassa: Happonen la vede partire e blocca senza grandi problemi.
49' - Chance per l'Inter. Mosconi punta la porta, vince il duello con Tomasevic e scarica il destro. Palla centrale, respinge Happonen.
16.11 - Si riparte, via alla ripresa.
16.09 - Doppio cambio Inter. Esce in porta Taho, al suo posto Farronato, fuori anche Venturini per Mancuso.
Brutto primo tempo per l'Inter U20 di Carbone. I nerazzurri non hanno creato granché, faticando contro un Bologna ben messo in campo. A complicare le cose, poi, due regali, uno di Marello e uno di Taho, che hanno spalancato la strada a Toroc per lo 0-1 e a Castaldo per lo 0-2. Al 16' Marello ha sbagliato un passaggio in orizzontale, servendo Toroc per il vantaggio bolognese. Al 30' Taho ha sbagliato lo stop, con Castaldo bravo a beffarlo. Unica grande occasione per l'Inter al 2', quando El Mahboubi da solo davanti a Happonen non è riuscito a sbloccarla. Servirà una grande rimonta nel secondo tempo.
15.54 - Finisce qui il primo tempo. Bologna avanti di due al Konami Centre.
45'+1 - A terra Happonen dopo contatto con Bovio. Ci sarà un minuto extra di recupero.
45' - Due minuti di recupero a Interello.
43' - Si fa vedere l'Inter con El Mahboubi. Cerpelletti recupera una palla che sembrava persa e trova il compagno, che dopo un paio di dribbling nello stretto prova il destro. Palla alta.
41' - Lancio lungo dalla sua area di rigore di Happonen: la palla rimbalza due volte e alla fine carambola sui piedi di Saputo. Bovio respinge il tiro del numero 8 rossoblu.
36' - Mosconi attacca alle spalle Francioli e vince il duello: al momento del sinistro è bravo Tomasevic a respingere. Sarà corner.
33' - Toroc stende Mosconi: ammonito.
IL GOL - Giro palla distruttivo dell'Inter. Bovio, sul centrodestro, torna da Taho, che, mancino, orienta verso sinistra il controllo sulla linea di porta. Dall'altra parte arrivava però Castaldo, che va forte sul portiere nerazzurro e spinge in porta. Due gol regalati dall'Inter.
30' - GOL DEL BOLOGNA. Raddoppio di Castaldo su clamorosa ingenuità dell'Inter.
29' - Tacco di Castaldo su cross dalla sinistra che finisce alto. Bologna che aveva sfruttato la superiorità numerica, con Zanchetta che perdeva sangue dal naso ed era a bordocampo per le medicazioni.
27' - Punizione battuta dalla sinistra da Marello che attraversa tutta l'area e si spegne sul fondo. Marello aveva calciato bene il piazzato, nessuno è riuscito però ad approfittarne.
21' - Occasione Inter. Zouin lancia Mosconi, che arriva sul fondo e crossa forte. Non arriva sulla sfera Venturini, che si era inserito, ed El Mahboubi, sul secondo palo. Si salva il Bologna in qualche modo.
IL GOL - Palla persa di Marello sanguinosissima, con un rasoterra orizzontale che serve sostanzialmente Toroc. Il giocatore del Bologna punta Bovio e calcia tra le gambe del difensore. Palla rasoterra che va all'angolino, Taho immobile, Bologna in vantaggio.
16' - GOL DEL BOLOGNA. Toroc fa 0-1, avanti gli ospiti.
14' - Castaldo tenta due volte la conclusione da fuori area, Mayé respinge in entrambe le occasioni.
12' - Ci prova Toroc. Destro a giro impreciso per lui, palla sul fondo.
8' - Problema muscolare per Garonetti. Subito cambio per l'Inter, entrerà Bovio.
6' - Occasione anche per il Bologna. Inter un po' scoperta e Lai imbuca bene per Negri. Il suo diagonale, con il mancino, è debole e sfila sul fondo.
2' - Subito grandissima chance per l'Inter. Mosconi ed El Mahboubi dialogano bene e quest'ultimo si presenta a tu per tu con Happonen. L'ultimo tocco prima del tiro penalizza l'ala nerazzurra, che si allunga leggermente il pallone. Buona uscita comunque dell'estremo difensore felsineo, che respinge la conclusione.
1' - Ci prova subito Lai. Tiro di prima da fuori area che viene toccato poi da Negri, in fuorigioco.
15.05 - Si comincia! Primo pallone per l'Inter.
15.00 - Qualche minuto di ritardo, con le squadre che entrano ora in campo. In nerazzurro l'Inter, in bianco gli ospiti.
Scontro fondamentale in ottica playoff per la Primavera dell'Inter. I nerazzurri ospitano il Bologna in uno scontro diretto a tre giornate dalla fine del campionato. Vincendo la squadra di Carbone metterebbe la freccia proprio sui felsinei, rientrando in zona playoff. La squadra di Morrone ha infatti due punti in più in classifica ed è attualmente quinta, mentre l'Inter è settima. La fine della Serie C e del campionato dell'Inter U23 restituisce inoltre a Carbone diversi uomini chiave, tra cui Mosconi e Mayé. Ecco le scelte dei due allenatori per la gara in programma oggi alle 15.00 al Konami Centre.
Autore: Alessandro Savoldi
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