L'Inter è a un passo dallo Scudetto. In cosa i nerazzurri si sono dimostrati superiori rispetto alle dirette concorrenti? A rispondere è il doppio ex di Inter e Parma, domani avversarie nel match point per lo scudetto della squadra di Chivu, Pierluigi Orlandini che, intervistato da ParmaLive.com, ha detto: "L’Inter è stata più continua. Il Napoli, durante la stagione, ha perso tanti giocatori per strada, però l'Inter ha dimostrato di avere la rosa più forte. Vincere lo Scudetto non è una cosa facile, ma per una società importante come l’Inter vincere il campionato è la normalità. Forse all’Inter manca qualche Scudetto, perché a mio avviso negli ultimi anni ha avuto la rosa migliore. Però lottare su più fronti ti porta a pagare qualcosa. Quest’anno, l’uscita prematura dalla Champions ha permesso di mettere tutte le energie sul campionato. L’Inter è una squadra forte, con diversi elementi che giocano insieme da anni e quindi credo che lo Scudetto sia meritato per quello che hanno dimostrato e per la continuità che hanno avuto”.

Chivu ha praticamente vinto lo Scudetto al primo tentativo, Cuesta ha fatto lo stesso con la salvezza. C’è una sorta di rivalsa dei giovani allenatori in Serie A?

"Io credo che se questi tecnici sono arrivati quei livelli, è perché hanno delle conoscenze e delle competenze importanti. Poi dipende sempre dai giocatori che si hanno a disposizione e da quello che tu riesci a trasmettere loro. Le competenze non possono essere messe in dubbio per professionisti così, ma riuscire a trasferire il tutto alla squadra, facendo capire l’idea di calcio, non è semplice. Bravo Chivu e bravo Cuesta: il primo vincerà lo Scudetto e si giocherà la finale di Coppa Italia, il secondo ha centrato l’obiettivo con largo anticipo".

Che partita dobbiamo aspettarci domenica? Il Parma cambierà il proprio stile di gioco?

"Quando non hai più il peso del risultato, secondo me riesci a giocare più libero, poi dipende se arrivi in scarico o con la voglia di giocarti una partita importante e di rovinare la festa, per non essere tu la squadra che consegna lo Scudetto all'Inter. Ma io mi aspetto che i nerazzurri mettano quel qualcosa in più, per portare a casa matematicamente il Tricolore davanti al proprio pubblico. Sarà una partita divertente, con due squadre dove una deve raggiungere un obiettivo importante e l'altra l'ha già raggiunto. Il Parma probabilmente giova del fatto che non ha il peso del risultato e questo può portare a delle prestazioni eccezionali. Ma può portare anche a delle “passeggiate”, ma non penso sarà il caso dei crociati a San Siro, che vorranno onorare il campionato".

Un nome per parte che potrebbe essere decisivo ai fini del risultato finale?

"Difficile da dire, vedo decisivi gli attaccanti dell’Inter, che vorranno chiudere i giochi una volta per tutte. Ci sono delle motivazioni completamente diverse tra le due squadre e penso che i nerazzurri vorranno mettere la parola fine al discorso Scudetto".