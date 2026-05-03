L’inizio della partita si avvicina e sale proporzionalmente l’attesa del popolo nerazzurro per questo match contro il Parma che può valere la certezza aritmetica del ventesimo Scudetto. Yann Bisseck, arrivato ai microfoni di DAZN, presenta questa sfida raccontando come il gruppo dell’Inter ha approcciato questo match cruciale:

Ci racconti la prospettiva dal pullman dell’accoglienza dei tifosi?

“Bellissimo come sempre, loro fanno sempre il massimo. Siamo contenti ma abbiamo una partita da giocare; siamo concentrati, se facciamo le cose per bene possiamo festeggiare”.

Che occhi avevano i tuoi compagni?

“Uguali per tutti. Siamo contenti ma concentrati, manca poco ma dobbiamo farlo. Poi vediamo cosa succede”.

Quanto ti sei divertito quest’anno?

“Giocare è sempre bello, come avere la fiducia del mister. Voglio avere continuità, sto facendo una stagione discreta e voglio continuare su questa strada”.