I tifosi interisti sono carichi a pallettoni per questa serata che può essere di gloria per l'Inter e per tutto il suo popolo. Aspettando l'inizio della partita contro il Parma, i sostenitori nerazzurri hanno iniziato ad avvicinarsi allo stadio di San Siro, compreso anche un gruppetto proveniente da un paese della provincia di Napoli che, intercettato da Sport Mediaset, espone uno striscione che magari non sarà politicamente corretto e probabilmente farà anche discutere ma che rispecchia quello che è il sentimento vissuto dai tifosi in questa stagione: riprendendo l'immagine di Denzel Dumfries che tiene per il guinzaglio Theo Hernandez esposta due anni fa, ecco Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, tenere fermo un cane con il volto di Antonio Conte.