Achraf Hakimi salterà la semifinale di ritorno di Champions League Bayern-Paris Saint-Germain di mercoledì prossimo, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, per un infortunio accusato ieri sera, sul finale dello spettacolare match d'andata del Parco dei Principi finito 5-4 per i francesi. Come svela RMC Sport, l'ex terzino dell'Inter sarà indisponibile per 2-3 settimane per un problema al bicipite femorale, evidenziato dagli esami a cui si è sottoposto in queste ore. Non erano semplici crampi, dunque, quelli del giocatore marocchino, che comunque dovrebbe recuperare per l'eventuale finale. Non è a rischio, invece, la partecipazione al Mondiale con la sua Nazionale.

In sua assenza, prova a ipotizzare RMC Sport, Luis Enrique potrebbe essere tentato di schierare Warren Zaïre-Emery, che ha già dimostrato la sua affidabilità nel ruolo di laterale destro, nonostante sia principalmente un centrocampista.