L'Inter spera di festeggiare dopo trentasette anni lo scudetto conquistato matematicamente tra le mura di San Siro. Un desiderio distante soltanto un punto, lunghezza che rende la cosa praticamente fatta ma che 'gode' di una seppur piccolissima percentuale di possibilità che il Parma vinca rendendo ogni 'preparativo' vano. Motivo per il quale, fa sapere la Gazzetta dello Sport sulle pagine dell'edizione di oggi, la società di Viale della Liberazione non ha organizzato nessuna festa.

Vista la possibilità di dover rimandare qualsiasi tipo di celebrazione nel caso in cui i ducali vincessero, le strade di Milano verrebbero "invase da un’onda nerazzurra sarà per volontà dei tifosi stessi e basta, mossi soltanto dal volersi ritrovare spontaneamente per esultare insieme" esattamente come accaduto due anni fa, quando Piazza del Duomo venne invasa e alla fine si presentarono anche alcuni protagonisti della cavalcata scudetto. "Ogni tifoso interista si augura di poter rivivere la notte del 22 aprile 2024, prima però ci sarà modo e tempo per abbracciare la squadra subito, nel post partita, lì in casa come non accade da 37 anni", prima della grande festa con Coppa in bella vista sul bus scoperto in giro per le vie della Città.