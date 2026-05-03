Ci scherza su Domenico Berardi, intervistato da DAZN dopo la vittoria del suo Sassuolo a spese del Milan segnata anche da una sua rete, la dodicesima rifilata in carriera ai rossoneri, diventati la sua vittima preferita nel massimo campionato: "Il Milan è una squadra contro la quale ho sempre fatto gol, si vede che mi porta fortuna. Oggi abbiamo fatto una grande partita, oltre al gol sono contento di come abbiamo giocato. Incontravamo una squadra forte, stiamo dando il meglio di noi stessi e chiudere il campionato nel migliore dei modi".
Grandi complimenti vengono riservati all'allenatore del neroverdi: "Mister Fabio Grosso ci tiene tutti sul pezzo, quest'anno è stato bravo in quello. Non è facile gestire 30-31 ragazzi ma lui ha fatto giocare quasi tutti e chi è subentrato ha sempre dato il 100% e questo fa la differenza. Grosso ama tanto la squadra compatta, senza correre troppi rischi ma quando abbiamo la palla sappiamo anche giocare. Ogni partita miglioriamo sempre di più", ha concluso.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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