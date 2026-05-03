Tra i protagonisti maggiormente impiegati nella prima stagione dell'Inter U23 c'è il portiere classe 2005 Alessandro Calligaris, protagonista di un'intervista per il matchday programme di Inter-Parma racconta di sé e delle sue caratteristiche: "Mi definirei un portiere moderno: mi piace giocare con i piedi e dare avvio all'azione, in più cerco sempre di essere un appoggio per i difensori in impostazione. In campo sono carismatico: le mie qualità migliori sono i riflessi e il gioco con i piedi. Penso però di poter ancora migliorare nella lettura del gioco", spiega l'estremo difensore friulano.

Che poi rivela qual è stata la sua principale fonte di ispirazione: "Da piccolo il mio idolo è sempre stato Julio Cesar, volevo diventare come lui: era un portiere fantastico. Sono cresciuto a Udine, ho iniziato a giocare in un piccolo campetto vicino casa: lì provavo a imitarlo e così è cresciuto il mio sogno. Sono arrivato dove sono adesso con tanto lavoro e costanza, ma soprattutto grazie alla mia famiglia e a tutte le persone che hanno creduto in me". Calligaris ripercorre anche brevemente la sua annata, non particolarmente semplice anche a causa di qualche problema fisico: "Ho attraversato un periodo complicato a causa di alcuni infortuni, ma una volta superato sono diventato più forte anche a livello mentale: sono pronto per le sfide che affronteremo in futuro".