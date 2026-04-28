Stando a quanto rivela The Athletic, José Mourinho è il candidato numero uno del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, per la successione di Alvaro Arbeloa sulla panchina dei blancos per la prossima stagione. Si tratterebbe di un ritorno dello Special One al Bernabeu, stadio che diventò la sua casa per tre anni dopo aver trionfato proprio lì con l'Inter il 22 maggio del 2010 nella finale di Champions League contro il Bayern Monaco.

L'obiettivo del numero uno del club spagnolo è dare una svolta a un progetto fallimentare che ha portato zero trofei importanti, tra Liga, la Champions League e Coppa del Re, negli ultimi due anni. Per questo motivo, Perez ora è il principale sostenitore di Mou, ma alcune voci all'interno del club si oppongono a questa idea. Gli altri candidati finora emersi sono Mauricio Pochettino, attuale ct degli Stati Uniti, Didier Deschamps, selezionatore della Francia, e Jürgen Klopp che continua a piacere nonostante abbia più volte ribadito pubblicamente di essere soddisfatto del suo ruolo di responsabile globale del settore calcio della Red Bull.

Tornando a Mourinho, il suo contratto, con scadenza 30 giugno 2027, include una clausola di circa 3 milioni di euro, che consente a entrambe le parti di rescindere il contratto fino a dieci giorni dopo l'ultima partita della stagione. Il tempo citato dal diretto interessato proprio quando è stato chiamato a commentare le voci sul Real Madrid: "Ho già detto abbastanza, forse anche più del necessario, quindi non ho bisogno di aggiungere altro. Tutti conoscono la situazione, alla fine della stagione avremo dieci giorni per decidere se continuare o separarci. Ho già detto quello che dovevo dire".