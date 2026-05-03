"Lautaro torna per lo scudetto, ma comincerà dalla panchina", si legge sul Corriere dello Sport che va dritto al punto sulla questione Capitano. "Il Toro è recuperato, ma la scelta (saggia) è quella di gestirlo, visto che comunque c’è ancora una Coppa Italia da vincere" e un Mondiale non troppo lontano. "Contro il Parma, l’argentino disputerà uno spezzone, così da festeggiare insieme ai compagni da giocatore a tutti gli effetti e non solo da tifoso, come ha fatto spesso nelle ultime uscite accomodandosi in panchina pur non potendo scendere in campo" precisa il CdS che poi svela anche il programma di reinserimento del Toro.

Sabato prossimo contro la Lazio, nella gara di campionato che varrà da prova generale prima della gran finale, "metterà altri minuti nelle gambe, così da essere al massimo o quasi il 13 maggio". Recuperato ill capitano, "ad occupare l’infermeria nerazzurra restano i soli Luis Henrique e Calhanoglu". Il turco non certezze sul suo rientro, tenterà di mettersi a disposizione per la finale di Coppa Italia ma la sua presenza è tutt'altro che assicurata.