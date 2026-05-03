Ospiti d'eccezione questa sera a San Siro per questo match Scudetto col Parma. Si accomoderà in tribuna anche Mario Giuffredi, il procuratore di Francesco Pio Esposito, presente allo stadio in compagnia di Salvatore Esposito, centrocampista della Sampdoria e fratello dell'attaccante nerazzurro. I due sono stati beccati dall'inviata di FcInterNews.it. 

Sezione: Focus / Data: Dom 03 maggio 2026 alle 20:10 / Fonte: Dall'inviata Egle Patané
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.