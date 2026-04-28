Florentino Perez avrebbe un candidato preferito per la panchina del Real Madrid una volta chiusa la parentesi Alvaro Arbeloa che al termine della stagione sarà molto probabilmente esonerato: José Mourinho. Come riportato da The Athletic, il presidente delle Merengues sarebbe il principale sponsor del ritorno del portoghese con cui vinse tre titoli tra il 2010 e il 2013, una volta chiusa la sua esperienza all'Inter. Quella dello Special One non è però una suggestione che trova tutti d'accordo all'interno dell'ambiente madridista, viste le controversie all'interno dello spogliatoio che contraddistinsero la sua avventura nella capitale spagnola. In più, Mourinho è legato al Benfica fino al giugno 2027, anche se nel contratto è presente una clausola da circa 3 milioni consentirebbe a entrambe le parti di rescindere entro 10 giorni dall'ultima partita della stagione.

La voce è ovviamente rimbalzata anche in Spagna ed è stata commentata dal presidente della Liga Javier Tebas, ospite della serata di gala di premiazione dell'ADESP, l'associazione delle Federazioni Sportive spagnole: "Se il Real Madrid e i suoi dirigenti decidessero in tal senso, sarebbe un bene per il Real Madrid. Mourinho è sempre stato uno showman, un personaggio spettacolare, e questo fa bene alla Liga. Campionato più combattuto con lui? Beh, non lo so, ma Mourinho è stato uno dei più grandi allenatori al mondo ed è di altissimo livello, qualsiasi cosa di alto livello che si possa inserire in questa competizione mi piace".