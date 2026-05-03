Un punto. Ai nerazzurri occorre un misero punticino per diventare matematicamente campioni d'Italia 2025/26. Per l'Inter, dopo il pari del Napoli a Como, dunque si avvicina a grandi passi il 21esimo scudetto: traguardo forse insperato considerando le premesse con le quali era iniziata questa stagione.

QUI INTER – Chivu recupera Lautaro e valuta seriamente il suo impiego dall'inizio: il capitano è in ballottaggio con Esposito, mentre Bonny appare tagliato fuori e sarà una delle armi da usare dalla panchina. Si prevede anche il ritorno dal 1' di Bastoni in difesa, a completare il terzetto con Akanji e Bisseck. Dumfries si rivede dal principio a destra, mentra la fascia sinistra sarà luogo di caccia del solito Dimarco. Restano ai box solo Calhanoglu e Luis Henrique.

QUI PARMA – Cremaschi e Frigan gli unici indisponibili per la partita di San Siro. Per il resto, Cuesta potrà contare su tutta la rosa a disposizione e la scelta tattica dovrebbe ancora portare a un 5-3-2 molto abbottonato, con Delprato e Valeri esterni a tutta fascia. Regia affidata a Nicolussi Caviglia, mentre in attacco spazio nuovamente al tandem Strefezza-Pellegrino.

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PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, Acerbi, De Vrij, Carlos Augusto, Darmian, Cocchi, Frattesi, Sucic, Diouf, Bonny, Esposito.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Calhanoglu, Luis Henrique.

PARMA (5-3-2): Suzuki; Delprato, Circati, Troilo, Ndiaye, Valeri; Bernabè, Nicolussi Caviglia, Keita; Strefezza, Pellegrino.

Panchina: Corvi, Rinaldi, Britschgi, Carboni, Valenti, Estevez, Ordoñez, Sørensen, Almqvist, Ondrejka, Oristanio, Elphege.

Allenatore: Cuesta.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Frigan, Cremaschi.

ARBITRO: Bonacina.

Assistenti: Preti e Palermo.

Quarto ufficiale: Massimi.

Var: Marini.

Avar: Di Paolo.

