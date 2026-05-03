Tra le guest star di questa sera a San Siro c'è anche la campionessa del volley femminile Paola Egonu, che intercettata da DAZN racconta le sue emozioni: "So che la tensione che c'è e non sto nella pelle, è una grande emozione".

Tu e Lautaro vi stimate molto, è lui l'MVP di questa stagione o dici un altro nome?

"Per me rimane lui. La cosa più notevole è come sappia essere una guida per i giocatori e quando non è in campo la sua assenza si sente. Per me rimane lui anche se gli altri sono stati di alto livello".

Chivu ha fatto come Velasco, ripartendo le disponibilità tra i suoi campioni. Quanto è importante?

"La cosa è fondamentale, perché facendo così tutti si sentono chiamati in causa e quindi possono creare un sistema. La sensazione più bella per me era stare serena perché le altre sapevano cosa fare in campo".

Un brividino stasera lo provi lo stesso anche se hai giocato tante finali?

"Certo, non vedo l'ora di vedere che bella partita sarà. Sono tesissima ed emozionatissima".