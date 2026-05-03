Yann Bisseck, difensore nerazzurro, presenta così a Inter TV il match di stasera a San Siro contro il Parma, che potrebbe assegnare lo Scudetto ai nerazzurri nel caso in cui dovesse arrivare almeno un punto: “Lo sappiamo, possiamo raggiungere un grande obiettivo ma sappiamo che non è fatta. Dobbiamo fare una partita seria, ma sono convinto che riusciremo a fare bene. Dobbiamo essere concentrati quando loro hanno la palla, è una partita come le altre, ho fiducia nella mia squadra e sono positivo”.

Oggi la tua presenza numero 100.

“Fare 100 con una squadra del genere è un sogno, ho condiviso questo traguardo con i tifosi e i compagni, sono molto felice”.