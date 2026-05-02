"L'Inter dovrà prendere una decisione sul tema portieri" dice Fabrizio Romano, esperto di mercato, nel classico video sul suo canale YouTube. Il giornalista fa il punto sulla strategia nerazzurra (CLICCA QUI PER LA NOSTRA ESCLUSIVA): "L'Inter da tempo ha in mano il sì di Vicario che ha dato un'apertura totale, il progetto Inter lo tenta tanto. L'Inter non ha ancora chiuso anche perché quando il Tottenham avrà un verdetto sul proprio campionato si andranno a capire le condizioni: un conto è essere in Premier, un altro è retrocedere. L'operazione è rimasta sempre in stand-by, l'Inter ha un accordo pronto con Vicario ma non ha mai chiuso con gli inglesi. Martinez inizia a convincere sempre di più, ma l'Inter non ha mollato Vicario: è un'operazione che rimane impostata lato giocatore, ma ferma lato club. Martinez continua a convincere sempre di più dal punto di vista tecnico, ma l'Inter vuole assicurarsi che possa offrire tutte le garanzie necessarie per essere coinvolto da primo portiere".

Il discroso sulla porta "farà parte delle valutazioni che l'Inter farà insieme a Chivu in dei meeting programmati nelle prossime settimane - assicura il giornalista -. L'Inter è a un bivio: tra Vicario che ha detto sì o tenere Martinez e prendere un secondo portiere. Negli ultimi giorni le sensazioni sulla permanenza di Sommer da secondo portiere siano un po' in ribasso, le percentuali che possa rimanere e switchare i ruoli con Martinez oggi sono in calo. Oggi si va verso una separazione con Sommer con il ruolo di Martinez che andrà chiarito".