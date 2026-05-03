Dopo aver saltato tre partite tra campionato e Coppa Italia, i tempi sono maturi per tornare in pista. "Alessandro Bastoni è pronto a ristabilirsi dal punto di vista fisico e atletico dopo i problemi alla caviglia e alla tibia delle scorse settimane" si legge sul Corriere dello Sport che ricorda la convocazione di una settimana fa a Torino, quando "Chivu aveva in mente di riservargli uno spezzone di gara", ma l’andamento della partita lo ha portato ad altre scelte. "Ora però non sembrano esserci più problemi di alcun tipo. Dopo un'altra settimana piena di lavoro con il gruppo, Bastoni è pronto a riprendersi il suo posto nella catena mancina della capolista, davanti al suo pubblico, nella notte che può regalare la matematica conquista dello scudetto numero ventuno".

Per lui sarà il terzo tricolore conquistato con la maglia dell'Inter, "a cui si aggiungono tre Supercoppe italiane e due Coppe Italia" e il 13 maggio avrà la possibilità di portare addirittura a nove i titoli nerazzurri con la finale di Coppa Italia da disputare contro la Lazio. Poi, "a bocce ferme, si ragionerà magari con più calma sul futuro. Che rimane in bilico, ma non è affatto deciso". I dirigenti restano in attesa di capire se le voci dalla Spagna sul Barcellona "si tramuteranno mai in un dialogo concreto, ma senza alcuna ansia. Anche perché gli spagnoli sono stati già avvertiti: la merce non è in saldo". Per portare via Bastoni "serve un’offerta degna di nota quantomeno per far sì che l’Inter si metta in ascolto. Più vicina ai 70 milioni che ai 60".