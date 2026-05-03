La scaramanzia è stata messa in soffitta da un pezzo dall'Inter, la cui vittoria dello scudetto ormai non è più in discussione. Dalla spettacolare vittoria di Como dello scorso 12 aprile non si tratta più di capire 'se', ma 'quando' la squadra di Cristian Chivu si laureerà campione d'Italia. Una circostanza che potrebbe già verificarsi stasera, contro il Parma, in un match nel quale ai nerazzurri servirà un punto per tagliare il traguardo con le mani alzate con tre giornate d'anticipo sulla fine del campionato. Lo sa bene anche Hakan Calhanoglu che, sul suo profilo Instagram, ha postato una foto dove la coppa del tricolore aspetta solo di essere cucita definitivamente dal sarto.

Per la cronaca, questa sera il centrocamposta turco non sarà in campo per il noto problema al soleo che rischia di fargli saltare anche la finale di Coppa Italia del prossimo 13 maggio, contro la Lazio. Le condizioni fisiche di Calha saranno più chiare nella prossima settimana.