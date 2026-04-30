"Da Sefton Road a Vicarage Road, da Villa Park a Wembley, da Old Trafford a San Siro, di nuovo a Villa Park, a Goodison Park e infine a Portman Road. È stato un viaggio incredibile, che da bambino potevo solo sognare! Ma questo sogno deve pur finire e sabato potrebbe essere l'ultima partita della mia carriera da professionista". E' il messaggio scritto su X da Ashley Young, 40enne laterale inglese dell'Ipswich Town, che ha annunciato che appenderà gli scarpini al chiodo al termine della gara contro il QPR, sfida che potrebbe regalare la promozione in Premier League alla sua squadra.

"Sono incredibilmente orgoglioso e fortunato per tutto ciò che ho raggiunto nella mia carriera - ha raccontato l'ex giocatore dell'Inter ai canali ufficiali del club inglese -. Non capita spesso di fermarsi a riflettere su queste cose mentre si è ancora in attività, ma negli ultimi 23 anni ho realizzato il mio sogno. Ora è il momento di riflettere su ciò che sono riuscito a raggiungere e nelle prossime settimane e nei prossimi mesi deciderò cosa fare in futuro. Ma questo verrà dopo. La mia attenzione è tutta rivolta alla partita di sabato e ad aiutare questo club a raggiungere il nostro obiettivo, ovvero la promozione in Premier League".

“La carriera di Ashley nel mondo del calcio parla da sé ed è stato un onore lavorare con lui, prima al Manchester United e poi qui all'Ipswich in questa stagione La professionalità, la competitività e la qualità che dimostra ogni giorno hanno avuto un impatto enorme sul gruppo in questa stagione e so che non desidera altro che concludere la sua carriera aiutandoci a raggiungere il nostro obiettivo", ha dichiarato il manager Kieran McKenna.

Parole a cui fanno eco quelle del presidente Mark Ashton: "Conosco Ashley da oltre vent'anni, dai tempi del suo primo contratto da professionista al Watford fino a questa stagione con noi, ed è stato un privilegio assistere alla sua brillante carriera. Ashley si è dimostrato una figura eccezionale all'interno della squadra in questa stagione ed è stato determinante in molti modi. La sua professionalità è testimoniata dal fatto che la sua attenzione rimane completamente focalizzata sul raggiungimento dell'obiettivo di fine stagione da parte della squadra".