Nel corso del suo intervento per 'Sky Calcio Unplugged', Radja Nainggolan ha parlato anche della sua Inter, quella vissuta da dentro tra il 2018 e il 2021 con una parentesi da cavallo di ritorno al Cagliari, partendo da quello che era lo spogliatoio dei nerazzurri: "Noi eravamo un bel gruppo e ci divertivamo sia in campo che fuori. Eravamo un gruppo unito ma purtroppo non abbiamo vinto niente. Abbiamo fatto comunque stagioni importanti. Io vivevo ogni partita allo stesso modo. Bisognava provare a vincere e divertirsi". Spazio poi all'Inter di oggi, che a suo dire sta per vincere uno Scudetto meritato: "Se mi aveste chiesto all'inizio dell'anno chi avrebbe potuto vincere lo scudetto avrei detto sempre l'Inter. Come rosa è la superiore e negli ultimi anni è quella che ha giocato meglio e vinto le partite più importanti. Hanno una rosa anche abbastanza larga, anche se in questa stagione è stato inserito qualche giovane come Pio Esposito. Dietro ci sono pochi cambi e una stagione è lunga ma penso che hanno fatto bene. L'Inter per me era la più forte e non c'era una squadra che poteva avvicinarsi. Anche quando c'è stato un periodo in cui si sono avvicinate Napoli e Milan la continuità, poi, ha fatto la differenza perché le altre non la hanno come la ha l'Inter".

Sempre a proposito della squadra di Cristian Chivu aggiunge: "La differenza sta nei singoli. Faccio un esempio: Marcus Thuram in questa stagione è stato criticato perché non era lo stesso dello scorso anno. In queste ultime giornate però è tornato quello della passata stagione e queste sono gare importanti per la volata finale. Al Milan manca comunque Leao perché gioca ma non fa la differenza. Nei momenti importanti i giocatori dell'Inter hanno sempre risposto. A Napoli, dove si è puntato tutto su Lukaku, il belga è mancato per gran parte della stagione. L'Inter sotto questo aspetto ha risposto meglio rispetto alle altre e su 38 partite, parlando solo del campionato, l'Inter è stata quella con più continuità e nei momenti in cui veniva avvicinata dalle altre riusciva sempre a tirarsi fuori. È un gruppo d'esperienza e capace di vincere. Arrivati a questo punto sapevano cosa dovevano fare per vincere. Penso che comunque aver tirato fuori quel qualcosa che le altre non hanno ha fatto la differenza". Il Ninja con l'Inter ha anche ottenuto uno Scudetto nel 2021, tricolore che però non è tra i suoi ricordi più belli: "Ho giocato un paio di partite... Io voglio essere protagonista e quell'anno non lo sono stato quindi non mi interessa e quella stagione nemmeno la calcolo".