Nel corso di un intervento a Sky Sport, il giornalista Paolo Condò ha commentato la corsa al titolo dopo il pareggio tra Como e Napoli, soffermandosi in particolare sulla situazione dell’Inter.

“Ogni tanto il calcio regala delle cose belle: oggi sono contento per l’Inter, perché non vincerà lo scudetto in poltrona ma allo stadio, in casa, davanti ai propri tifosi. È sempre la cosa più bella”, ha spiegato Condò.

Il giornalista ha poi allargato la riflessione sull’andamento del campionato: “In questa Serie A non vince la squadra che ha fatto meglio negli scontri diretti, ma quella che ha saputo fare più punti contro tutte le altre. È questo che fa la differenza”.