Finisce 0-0 la sfida tra Como e Napoli (come all'andata). La formazione lariana sale a quota 62 in classifica, a due lunghezze dalla Juventus. I partenopei salgono a 9 punti dall'Inter e il risultato odierno implica il fatto che l'Inter potrà necessariamente festeggiare solamente dopo aver almeno pareggiato contro il Parma nel posticipo della domenica di Serie A. Quella del Sinigaglia è stata una gara sicuramente equilibrata, che ha visto la truppa di Fabregas avere due grosse chance nel primo tempo con Douvikas e Diao.

Ospiti maggiormente pericolosi nella ripresa con le occasioni di McTominay e il palo colpito da Politano. Qualora il Como avesse portato a casa i tre punti (e con l'eventuale stop del Milan domani pomeriggio), l'Inter avrebbe potuto festeggiare anche alle 17. Non è accaduto il risultato sperato e dunque all'Inter serve fare un punto domani sera al Meazza contro i gialloblu.